"العثيم": خطاب الملك سلمان خارطة طريق لرسم ملامح المستقبل وتعزيز المكتسبات

قال: حمل موجهات ومحفزات وأبرز جهود الدولة وسعيها المتواصل لتحقيق تطلعات أبنائها

أشاد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي ألقاه عبر الاتصال المرئي في فاتحة أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال العثيم إن خطاب خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" جاء شاملاً، وضافياً من خلال ما تناوله من قضايا وما حمله من موجهات ومحفزات وإبراز لجهود الدولة وسعيها المتواصل من أجل تحقيق تطلعات أبنائها وضمان مستقبلهم بتسخير منظومة متكاملة من البرامج الطموحة لرفع مستوى الخدمات في التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وغيرها فضلا عن الاهتمام باقتصاد متنوع يتمتع بالصلابة والمتانة لمواجهة المتغيرات العالمية .

وبين العثيم أن الخطاب رسم خارطة الطريق لمستقبل زاهر ومشرق لمملكتنا الغالية مع بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) والتي من شأنها أن تدفع بعجلة الإنجاز ومواصلة التنمية والازدهار وحماية ما تحقق من مكتسبات بفضل الله، ثم بجهود قيادتنا الرشيدة وفقها الله.

وأوضح أن الخطاب المبارك أكد على ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- والعهود التي تلت مرحلة التأسيس على المستويين الداخلي والخارجي، كما أنه يعبر عن إدراك القيادة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة والدور الذي تضطلع به المملكة لمكانتها العربية والإسلامية فضلا عن أدوارها المحورية المؤثرة في السياسة الدولية .

وختم العثيم بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود " يحفظهما الله ".