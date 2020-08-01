وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار "كورونا"

في قرية قدران بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة زف المواطن أحمد لساب العمري ابنته لزوجها أحمد علي المحلي صباح اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) بعد وجبة فطور "مقلقل" مختصرة جدًّا، بحضور ثلاثة رجال فقط، هم (أبو العروس وشقيقها والعريس".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات حرصًا على سلامة الجميع بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم أجمع.

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01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 10:03 PM

تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات للوقاية من انتشار "كورونا"

وجبة "مقلقل" تزف عروسًا بحضور 3 فقط في "قدران المخواة"

عبدالعزيز الشهري

الباحة

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في قرية قدران بمحافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة زف المواطن أحمد لساب العمري ابنته لزوجها أحمد علي المحلي صباح اليوم السبت (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك) بعد وجبة فطور "مقلقل" مختصرة جدًّا، بحضور ثلاثة رجال فقط، هم (أبو العروس وشقيقها والعريس".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات حرصًا على سلامة الجميع بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم أجمع.

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