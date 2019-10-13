شاهد.. هذه المعلومات المهمة تقودك لمعرفة الغسالة الأكثر توفيراً للطاقة

من بينها كمية الاستهلاك وطريقة استخلاص المياه

تحتوي بطاقة كفاءة الطاقة التي ترافق الغسالات بأنواعها، معلومات مهمة تساعد المستهلك في الوثوق بالمنتج، ومعرفة مقدار الاستهلاك الشهري والسنوي، وذلك من خلال اللون الأخضر الأعلى كفاءة.

ويوضح الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية للجهاز ويقاس بالكيلو "واط / ساعة"، كما يضم الملصق أيقونة "السعة"، وتعني السعة الاستيعابية لتحميل الجهاز بالكيلو جرام، وأخرى عن الاستهلاك السنوي للماء، وهي كمية استهلاك الجهاز السنوي للمياه حسب المواصفة القياسية، وتقاس باللتر، ولها مقياس خاص للدلالة على كفاءتها حيث "أ" هو الأعلى كفاءة، والأقل كفاءة هو "ز".

ويضم الملصق معلومات عن كفاءة استخلاص المياه، ونسبة كفاءة استخلاص الجهاز للمياه بعد الانتهاء من عملية الغسيل، ولها مقياس خاص للدلالة على كفاءتها، حيث "أ" هو الأعلى كفاءة والأقل كفاءة هو "ز".

