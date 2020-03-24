11 ساعة مقلقة تروي قصة عبور سفينة مصابي "كورونا" الإيطالية قناة السويس

البداية كانت ببلاغ عن قدومها من الإمارات تحمل 65 مريضًا.. خطر صعود المرشدين

تفاصيل 11 ساعة مقلقة عاشتها هيئة قناة السويس المصرية، رواها الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، بعد عبور سفينة إيطالية على متنها 65 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من المجرى الملاحي للقناة.

البداية كانت بورود بلاغ لهيئة قناة السويس المصرية عن قدوم سفينة من الإمارات العربية المتحدة، متجهة إلى إيطاليا، تحمل على متنها 65 مصابًا بكورونا، وعند وصولها لغاطس قناة السويس في الرابعة صباحًا، تم إبلاغ وزارة الصحة والحجر الصحي المصريين، الذي أكد خطورة صعود المرشدين على المركب لإجراء عمليات الإرشاد الإجباري لمرور السفينة؛ حيث لا تستطيع أي سفينة المرور وحدها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لـ"CNN بالعربية": إنه "تم الاستعانة بقاطرة أمامية لإرشاد السفينة الإيطالية وأخرى خلفها على متنها مرشدون متخصصون، وتم رصدها ومتابعتها عبر 16 نقطة مراقبة بطول القناة، إضافة إلى معلومات المرشد الأمامي والخلفي للتأكد من مرورها من المسارات الصحيحة منذ دخولها في الرابعة صباحًا وحتى خروجها في الثالثة من عصر يوم الاثنين.

وأوضح أن مرشدي القناة كانوا قد عرَضوا المجازفة بالصعود على السفينة والقيام بأعمال الإرشاد لكونه إجباريًّا؛ لكن تم رفض الأمر حفاظًا على سلامتهم، وجرى الاستعانة بمقطورات بحرية يقودها المرشدون، وهو سيناريو كان مُعَدًّا سلفًا كإجراء احترازي ووقائي منذ بداية ظهور فيروس كورونا عالميًا، للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقال "ربيع": إن المصابين في السفينة كانوا معزولون صحيًّا على متنها، ويتلقون العلاج المتوفر لديهم؛ مشيرًا إلى أن السفينة الإيطالية والتوكيل الملاحي الخاص بها أبلغا عن الأمر؛ مبينًا أن السفن المارة من قناة السويس تخضع للتفتيش من قِبَل الهيئة، وتفرض غرامات عليها حال إخفاء أي أمور، من بينها الأمن والسلامة.

وتابع: "لدينا فِرَق للحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها للمجرى الملاحي لقناة السويس؛ وهو ما حدث أيضًا قبل وقت الاشتباه في سفينة قادمة من الصين منذ أربعة أسابيع؛ لكن تم التأكد من عدم وجود إصابات".