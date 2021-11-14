نادي الإبل.. "الشّرف" اسم منقية ولي العهد عبر منصة "سَمّها" الإلكترونية

لتكون معتمدةً في المخاطبات الرسمية والمشاركات الخارجية واللقاءات الإعلامية

أعلن المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني عن توثيق "الشّرف" اسم منقية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر منصة "سَمّها" الإلكترونية.

وتهدف منصة "سَمّها" الإلكترونية إلى إيجاد هوية لكل منقية أو فردية، تكون معتمدةً في المخاطبات الرسمية والمشاركات الخارجية واللقاءات الإعلامية.