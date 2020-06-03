العثور على مسن بـ"شمط القصيم" بعد 10 أيام من تغيبه

تاه في الصحراء وأصيب بهيستريا وشقيقان أسعفاه

عثر المواطن عبدالله نداء بن راجح البدراني، على مسنٍ في قرية الشمط "بوابة القصيم الغربية"، 270 كلم غرب القصيم، أوشك على الوفاة بعد أن تاه في الصحراء بعد أن خرج من منزله في 26 رمضان الماضي بإحدى المدن على بعد 330 كلم شرق القصيم، وأبلغ ذووه الجهات الأمنية بتغيبه.



وتفصيلاً، توجه "البدراني" للتنزه بعد ظهر يوم الخميس الماضي بالقرب من قرية "الشمط"، وعثر بأحد الأودية على شخص مُلقى على الأرض، وبالوقوف عليه تبين أنه مسن مُغمى عليه، فقدم الإسعافات الأولية له، وأبلغ شقيقه "صالح" الذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالنقرة غرب القصيم.



وقدم الشقيقان الإسعافات الأولية للمسن حتى وصول الجهات المعنية التي تبعد عن موقع الحادث 70 كلم.



وبعد أن عادت الحياة للمسن، أخبر الشقيقين أنه قادم من الرياض، ولا يعلم أين هو، وأنه يستقل سيارة من نوع جيب "لاند كروزر" 2020، وتاه بالصحراء وسقط قبل فجر الخميس بواد مليء بالأشجار، وأصيب بحالة هستيرية جعلته لا يدرك ما يفعله، إذ اصطدم بعدة أشجار، وتجاوز أودية بسرعة عالية؛ مما تسبب في أضرار جسيمة بسيارته، أدت إلى تلف المحرك، نتيجة لقوة الارتطام بالأشجار والسير في منحدرات الوادي بسرعة عالية وسط ظلام الليل.



من جهته، شكّل عدد من أبناء القرية فريقاً للبحث عن سيارة المسن، وخلال ساعة تم العثور عليها تبعد 10 كلم، من موقع العثور عليه وقد تعرضت للضرر.



وتم نقل المسن إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر، فيما أبلغت الجهات الأمنية ذويه، والذين بدورهم تواصلوا مع "البدراني"، مُقدمين له الشكر والتقدير ولجميع من سعى في إنقاذ والدهم، ونقل سيارته إلى مخفر شرطة النقرة، والذي استلمها أحد أبنائه منه، فيما تم تحويل المسن إلى أحد المستشفيات ببريدة.