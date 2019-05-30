اليوم .."تراحم" تفرج عن عشرة سجناء من الغارمين في الأفلاج

وصلت التبرعات لحملة "تفريج كربة" 780 ألف ريال

يفرج مساء الخميس عن 10 نزلاء قابعين خلف قضبان سجن الأفلاج بسبب مبالغ مالية بعد شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني، قد دشن حملة تفريج كربة "تراحم" التي نظمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج ومشاركة جمعيات خيرية وجهات حكومية للإفراج عن 15 نزيلاً مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، ووصلت تبرعات الحملة حتى اليوم أكثر من 780 ألف ريال.

فيما كشف مصدر لـ "سبق" أنه سوف يتم الإفراج مساء الخميس عن 10 من السجناء الغارمين بالأفلاج شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".