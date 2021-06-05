الموت يغيِّب الشيخ "الجرباء" بالرياض

إثر ذبحة صدرية

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ أسعد زيد الفرحان الجرباء الباشا يوم أمس إثر ذبحة صدرية بالرياض. غفر الله له، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ويتلقى أبناء الفقيد التعازي عبر الاتصال على جوال أبنائه: "أحمد" 009647701666662، أو "فهد" 0506030159، أو "سعود" "0549844447".

أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلة الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

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05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442 01:53 AM

إثر ذبحة صدرية

الموت يغيِّب الشيخ "الجرباء" بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ أسعد زيد الفرحان الجرباء الباشا يوم أمس إثر ذبحة صدرية بالرياض. غفر الله له، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ويتلقى أبناء الفقيد التعازي عبر الاتصال على جوال أبنائه: "أحمد" 009647701666662، أو "فهد" 0506030159، أو "سعود" "0549844447".

أسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلة الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

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