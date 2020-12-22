تقنية جديدة من "مايكروسوفت" تجعلك تشعر وكأنك تجلس بجوار مَن تحدثه

ضمن تحديث جديد لتطبيقها للتراسل المرئي "سكايب"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيقها للتراسل المرئي "سكايب"، والذي كان يحمل تقنيات جديدة كليًّا.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبرز تقنيات "سكايب" الجديدة، هي ميزة "وضعية معًا"، والتي باتت متوفرة على مختلف المنصات التي يعمل عليها تطبيق "سكايب" سواء على سطح المكتب أو الهواتف الذكية.

وتقدم ميزة "وضعية معًا" إمكانية جعل جميع المشاركين في الاجتماع المرئي مثلًا أو اللقاء الأسري، موجودين في نفس المساحة المشتركة فعليًّا، حتى يشعروا كما لو أنهم يجلسون مع بعضهم البعض ولا يتحدثون عن بُعد.

ونقل التقرير عن مسؤولي "مايكروسوفت" قولهم: "تلك التقنية ستساعد على تخفيف إجهاد الاجتماعات الافتراضية، وجعل الاجتماعات تبدو أكثر واقعية".

كما قدمت "مايكروسوفت" في تحديث "سكايب" عددًا من الميزات الأخرى، مثل المزيد من الخلفيات والفئات المحددة سابقًا، وتسهيل إضافة جهات اتصال إلى المكالمات الجماعية.