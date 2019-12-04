متشبعة بدموية "داعش".. المغرب يفكّك خلية إرهابية

زعيمها اعتقل في إسبانيا بعملية متزامنة

فكّكت السلطات المغربية، اليوم (الأربعاء)، خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عامًا يقطنون بضواحي مدينة الناظور على بعد 520 كيلومترًا شمال شرق الرباط.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أوردته "رويترز"؛ أن اعتقال الأشخاص الأربعة تزامن مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.

وأفاضت أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا.

وبيّنت المديرية أن التحرّيات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية متشبّعون بالفكر المتطرف لتنظيم "داعش" الإرهابي، وانخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة مع تكثيف الدعوات التحريضية؛ انتقامًا لمصرع الخليفة المزعوم.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية العراقية، والعملية أسفرت عن حجز أجهزة ومعدّات إلكترونية وهواتف نقّالة وأقنعة، وكتب ومخطوطات ذات طابع متطرف.

