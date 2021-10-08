بصفقات الـ 190 مليونًا.. التنافس يشتد لخطف نخبة الوضح

مؤشر القيمة السوقية للإبل سجّل ارتفاعًا متسارعًا

شهدت الأيام الماضي عقد صفقات مليونية لعدد من فرديات الإبل في فئة الوضح لضمان خطف منافسة نخبة النخبة في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل في نسخته السادسة.

وسجلت مبيعات الإبل الأيام الماضية أرقامًا قياسية وصلت إلى أكثر من 190 مليون لشراء العديد من ندر الفرديات منها صفق رجل الأعمال عبدالله النهدي، وشرائه ١٥ فردية من منقية عبدالمحسن البعيجان بمبلغ ١٢٠ مليون ريال.

ومع هذه الصفقة المعلنة وغيرها من الصفقات غير المعلنة؛ بلغ إجمالي قيمة الصفقات أكثر من 190 مليونًا، سجّل معها مؤشر القيمة السوقية للإبل ارتفاعاً متسارعاً في العديد من أسواق الإبل وشهد اقبال من رجال الأعمال للاستثمار في عالم الإبل، البعض منهم لغرض الاستثمار والبعض الآخر لخوض منافسات مسابقات الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز .

وقال الإعلامي المهتم في قطاع الإبل، راكان المغيبري: مؤشر صفقات الإبل النوعية أخضر تتولى الوضح مهمة قيادته ٣٥ متنًا فقط، سجلت ١٩٠ مليون بحسب الإعلانات.

وأضاف: الدعم الكبير اللامحدود من ولي العهد سمو المشرف العام الأمير محمد بن سلمان والتخطيط العبقري من العراب الشيخ فهد بن حثلين جعل الإبل تصنف الذهب الذي يسير على أقدامه والسائر نحو الصعود.

وشهدت أسواق الإبل إقبال العديد من المستثمرين والمنافسين في مهرجانات الإبل لشراء الفرديات كلاً حسب هوايته ولون منقيته، حيث تسبب ذلك الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية للفرديات في جميع الألوان، بعقد صفقات بمبالغ عالية.