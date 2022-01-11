فريق "تويوتا" يستحوذ على المراكز الثلاثة الأولى.. و"الراجحي" يتراجع

في المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2022

أقيمت اليوم الثلاثاء المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2022، التي كانت جولة دائرية في وادي الدواسر، وبمسافة إجمالية تبلغ 490 كم؛ منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.



وقد استحوذ فريق "تويوتا" على المراكز الثلاثة الأولى في فئة السيارات لهذه المرحلة، بعد أن خطف الجنوب أفريقي جينيل دي فيلِييرز المركز الأول، متفوقاً على مواطنه هينك لاتيغان صاحب المرتبة الثانية، أما القطري ناصر العطية فقد دوّن اسمه ثالثاً.



وبنهاية هذه المرحلة استمرّ القطري ناصر العطية في صدارة ترتيب فئة السيارات، كما حلّ الفرنسي سيباستيان لويب في المركز الثاني، أما السعودي يزيد الراجحي فقد حافظ على المركز الثالث في الترتيب العام، بالرغم من وصوله إلى المركز الرابع عشر في هذه المرحلة.



وتمكن درّاج فريق "هوندا" التشيلي خوزيه إغناسيو كورنيو فلوريمو، من الحصول على المرتبةِ الأولى في فئة الدراجات النارية، متقدماً على الأرجنتيني كيفين بينافيدس سائق فريق "ريد بُل كيه تي إم"، الذي حلّ ثانياً في هذه المرحلة، فيما حصل الأمريكي ريكي براييك درّاج فريق "هوندا" على المركز الثالث.



وفي فئة الدراجات الرباعية "كواد" أنهى الأمريكي بابلو كوبيتّي درّاج فريق "ديل أمو/ ياماها" السباق في المركز الأول، فيما نال الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق "ياماها" المرتبة الثانية، أما الأرجنتيني فرانسيسكو مورينو درّاج فريق "دراغ أون" فقد حاز المركز الثالث.



وفي فئة الشاحنات واصل فريق "كاماز" صدارته بعد حصول سائقه الروسي إدوارد نقولاييف، على صدارة ترتيب هذه الجولة، متفوقاً على زميله في الفريق دميتري ستونيكوف، فيما جاء التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق بيج شوك في المرتبة الثالثة.



وخطف الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "ريد بُل أوفرود" الصدارة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، متقدماً على زميلته الإسبانية كريستيان غوتييرز صاحبة المركز الثاني، فيما حلّ التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو في المرتبة الثالثة.



أما في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، فقد حقق البولندي ماريك غوتشال الزمن الأسرع في هذه المرحلة، كما حاز الأمريكي أستون جونز المركز الثاني في الترتيب، متفوقاً على البولندي ميشال غوتشال صاحب المرتبة الثالثة.



وتستكمل غداً الأربعاء منافسات رالي داكار السعودية 2022 بالجولة العاشرة، والتي ستنطلق من وادي الدواسر بالاتجاه نحو بيشة، ولمسافة إجماليةٍ تبلغ 759 كم، منها 375 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.