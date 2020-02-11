شرطة الرياض تؤكّد القبض على مُطلق النار "المستعرض بالأسلحة والحيوان المفترس"

"سبق" كانت قد انفردت بنشر خبر الإطاحة به .. تمّ توقيفه واُتخذت الإجراءات النظامية

أكّدت شرطة الرياض، اليوم، أنها ألقت القبض على مواطن تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار في الهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على شاب يبلغ من العمر 19 سنة؛ وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداوَل وهو يُطلق النار في الهواء، ويستعرض بالأسلحة داخل سور منزل.