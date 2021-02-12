شرطة القصيم تقبض على شخص زعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.