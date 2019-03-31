إطلاق اسم "سعود الفيصل" على أحد شوارع مكة الحيوية .. هكذا يمتد

مقترح قدّمته "الأمانة" لدوره البارز ووافق عليه أمير العاصمة المقدّسة

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدّسة بإطلاق اسم الأمير سعود الفيصل، على أحد الشوارع الحيوية بالعاصمة المقدّسة.

جاء ذلك تقديراً لدوره البارز -رحمه الله- في خدمة الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية، وعرفاناً لما بذله الأمير الراحل من جهود خلال مسيرته الدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل، من الطريق الواصل من جنوب مخطط الشوقية إلى شمالها منتهياً بخط "مكة - جدة" السريع، ماراً بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله-.