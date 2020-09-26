الإمارات تسجل 1,078 إصابة جديدة بكورونا

وفاة حالتين ترفع الحصيلة إلى 411 ضحية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 90,618 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 411.

وأشارت إلى شفاء 857 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 79,676.