تعرَّف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومَيْن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون الإجازة يومَي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020، فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني

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06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 08:00 PM

تعرَّف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومَيْن

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون الإجازة يومَي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020، فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

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