تعرَّف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومَيْن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون الإجازة يومَي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020، فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.