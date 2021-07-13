"بلدية ينبع" و"التجارة" تغلقان منشأة لعدم استيفائها للاشتراطات ومستودعاً داخل حي سكني

تابعا عدداً من المنشآت الغذائية والتجارية ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية

أسفرت جولة رقابية قامت بها بلدية محافظة ينبع وفرع وزارة التجارة عن ضبط عدد من المنشآت غير المتقيدة بالإجراءات الاحترازية الوقائية، كما تمت متابعة عدد من المنشآت الغذائية والتجارية ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والممارسات نفذت على 95 منشأة أسفرت عن رصد ست منشآت مخالفة، وإغلاق منشأة لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، وإغلاق مستودع داخل حي سكني.



يذكر أن الجهات المعنية بينبع تواصل متابعتها المستمرة لكافة المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة بعدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.