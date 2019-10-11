"مدني تبوك" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" لتكوُّن سحب ممطرة ونشاط للرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، اليوم، تضمن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل, وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.