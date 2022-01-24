مايكروسوفت تكشف النقاب عن إصدارات جديدة من "إكس بوكس"

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية النقاب عن سلسلة من الإصدارات الجديدة لمنصات ألعابها الشهيرة "إكس بوكس" المخصصة بشكل خاص للسوق الصيني، وستطرحها لكل العالم أيضاً.

وأوضحت مايكروسوفت في تصريحات نقلها موقع "تايمز نيوز ناو"، أنها ستطرح أجهزة "إكس بوكس سيرس إس"، للاحتفال بعام النمر القمري الصيني.

لم تكشف مايكروسوفت عن موعد طرح تلك الأجهزة رسمياً إلى الأسواق العالمية، ولكن كشفت أنها ستضم وحدات تحكم "إكس بوكس سيرس إس" ووحدات التحكم اللاسلكية من "إكس بوكس" بالتعاون مع مصمم الرسوم المتحركة الصيني "بو 2 ما".

ووصفت تلك الإصدارت بأنها ستكون محدودة ومقصورة على عدد معين من المستخدمين، من دون توضيح توقيت طرحها ولا السعر المتوقع طرحها به.

ومن المقرر أن يبدأ عام النمر القمري الصيني في 1 فبراير 2022، ويستمر حتى 21 يناير 2023.