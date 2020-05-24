"سبق" ترصد وجودًا ميدانيًا لرجال المرور بأبها ليلة العيد لتطبيق "منع التجول".. صور

همة عالية واستشعار للمسؤولية .. ورفعوا التهاني للقيادة والمواطنين

رصدت "سبق" ميدانيًا الوجود الأمني لرجال المرور في أبها والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية لتطبيق قرار منع التجول الكامل خلال أيام العيد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبدا رجال المرور وهم يباشرون أعمالهم في عددٍ من المواقع والنقاط الأمنية قبيل مغرب آخر يوم في رمضان المبارك بمتابعة مباشرة من العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني مدير مرور منطقة عسير ليقضوا ليلة العيد في الميدان ويؤدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية بعيدين عن أسرهم وأبنائهم ومبادرين كل عابر من الفئات المستثناة من المنع والذين يحملون تصاريح تخولهم بالتجول بالمعايدة والتبريكات.

ورفع رجال المرور الذين التقتهم "سبق" أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله ولعموم المواطنين والمقيمين .