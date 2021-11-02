"فيلتمان" يعلن الدعم الأمريكي لمطالب المتظاهرين السودانيين اليوم

مصدر بالسفارة نفى صحة خبر وصوله إلى الخرطوم

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيُطلع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، على الدعم الأمريكي لمطالب المحتجّين السودانيين بالانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع المنصرم.

من ناحيته، نفى مصدر بالسفارة الأمريكية في الخرطوم صحة خبر بثته قناة "العربية" عن وصول "فيلتمان" إلى الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأطاح القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان.