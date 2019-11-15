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تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

الآن .. موجة غبار كثيفة تضرب سماء العاصمة المقدسة

موجة غبار كثيفة تضرب أجزاءً من العاصمة المقدسة الآن، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، طبقاً للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.