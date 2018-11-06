الجامعة الإسلامية بالمدينة تعلن أسماء 2637 مرشحاً للاختبار التحريري

قالت: تبدأ 10 ربيع الأول وستكون إلكترونية بمبنى السنة التحضيرية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، عن أسماء المرشحين لدخول الاختبار التحريري للقبول في مرحلتيْ "الماجستير- الدكتوراه" للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأكدت العمادة أن الاختبارات التحريرية التي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440هـ، ستكون إلكترونية لجميع المرشحين في تمام الساعة السادسة مساء بمبنى السنة التحضيرية؛ مبينة أنه تم تحديد يوم الأحد 10 ربيع الأول لاختبار المرشحين في قسم الأنظمة بمرحلة الدكتوراه، ويوم الثلاثاء 12 ربيع الأول لاختبار المرشحين في أقسام الفقه وأصول الفقه والقضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير والقراءات بمرحلة الدكتوراه، ويوم الأربعاء 13 ربيع الأول لبقية المرشحين في مرحلة الدكتوراه بأقسام العقيدة والدعوة والتربية والتاريخ وفقه السنة وعلوم الحديث واللغويات والأدب والبلاغة.

وفيما يخص المرشحين في مرحلة الماجستير فقد بيّنت عمادة الدراسات العليا أن اختباراتهم ستبدأ يوم الأحد 17 ربيع الأول لمرشحي قسم الأنظمة، الذين ستتاح لهم قاعات السنة التحضيرية وكلية الحاسب الآلي معاً نظراً لكثرة عدد المتقدمين؛ فيما تم تخصيص يوم الاثنين 18 ربيع الأول لاختبار مرشحي أقسام الفقه وأصول الفقه اللغويات والأدب والبلاغة، ويوم الثلاثاء 19 ربيع الأول لمرشحي أقسام القضاء والاقتصاد الإسلامي والتفسير، أما مرشحو أقسام الدعوة والعقيدة والفِرَق والتاريخ؛ فسيكون موعد اختبارهم يوم الأربعاء 20 ربيع الأول، وتختتم الاختبارات التحريرية الإلكترونية بمرشحي أقسام التربية الإسلامية والإدارة التربوية والمناهج والقراءات وفقه السنة وعلوم الحديث يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ.

ودعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، جميع المرشحين إلى الالتزام بمواعيد الاختبارات الإلكترونية المحددة؛ مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال زيارة الرابط: http://iu.edu.sa/Announcements/Details/1459.

يذكر أن العمادة فتحت باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/ 1441هـ لمدة أسبوعين للفترة من 17 محرم وحتى 1 صفر عن طريق البوابة الإلكترونية في 18 تخصصاً لمرحلة الماجستير و15 تخصصاً لمرحلة الدكتوراه.