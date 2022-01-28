الولايات المتحدة تسجل 561,181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة ‏جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,874,041، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 873,957.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 10:40 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل 561,181 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 561,181 إصابة ‏جديدة و2,819 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,874,041، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 873,957.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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