مصر.. الممرض صاحب واقعة "اسجد للكلب" باكيًا: مش قادر أواجه الناس

روى تفاصيل الواقعة مؤكدًا أن الفيديو تم تصويره منذ 6 شهور

استمعت النيابة العامة المصرية إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في واقعة "السجود للكلب"، وقال: إن الفيديو سبب لي مشاكل نفسية أنا وأسرتي في المكان الذي أقيم فيه، أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي".

وأكد المجني عليه في التحقيقات: أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه الصلاة للكلب أكثر من مرة، وقال: إن الفيديو تم تصويره منذ 6 شهور، نافيًا أقوال الطبيب أن الواقعة حدثت من 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو مرتديًا الكمامة.

وحسب "المصري اليوم" القاهرية: دخل الممرض في نوبة من البكاء على الهواء مباشرة، وطالب الجميع بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولأسرته، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "DMC" قدم اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض بمصر، وقال: أنا أسأت إليهم بما حدث.

وأضاف: الواقعة منذ 6 شهور وفوجئت بنشر الفيديو على الإنترنت والتليفزيون؛ مما سبب لي صدمة كبيرة وابني تعب نفسيًّا بسببها: "منظري مكنش كويس خالص قدام أهلي وقريتي".

وأضاف "سالم": أن الطبيب عمرو خيري المتهم كان لديه كلب ومات، وكان متأثرًا جدًّا به، وقلت له إيه مشكلة لما كلب يموت؟ وبعدها اشترى كلبًا آخر وطلب مني السجود للكلب الجديد حتى يسامحني على ما قلته.

يأتي ذلك بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأحدث ضجة كبيرة وانتقادات لطبيب عظام ظهر في الفيديو وهو يجبر ممرضًا يعمل معه على الاعتذار لكلبه بدعوى أن الممرض أهانه للمرة الثالثة.

وبعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحصه وتحديد هوية الطبيب الذي لم يظهر في الفيديو بوجهه لكن تحدث بصوت مسموع موجهًا تعليمات لاثنين من الأطباء وأيضًا لمسؤول إداري بالمستشفى بتعذيب الممرض، بإجباره على نطّ الحبل وبعدها طلب منه السجود للكلب وقول: "الله أكبر".

ورفض الممرض طلب الطبيب وقال في الفيديو: "أنا هشيل ذنب وأنت هتشيل ذنب كمان، لكن ممكن أعمله تحية وأضرب له تعظيم سلام يا دكتور"، كان عدد كبير من رواد السوشيال قد تداول مقطع الفيديو وسط انتقادات كبيرة للطبيب باحثين عن هوية الدكتور عمرو، كما جاء اسمه في مقطع الفيديو على لسان الممرض.