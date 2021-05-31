سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح في قصف مدفعي للجيش اليمني

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات الميليشيا المتوجهة إلى الكسارة

قُتل وجُرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني اليمني على الميليشيا في أطراف محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد عسكري، أن القصف المدفعي، استهدف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، في جبهة الكسارة، مما أسفر عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

وبيّن القائد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية مكثُفة، استهدفت بها تعزيزات الميليشيا القادمة إلى الجبهة ذاتها، ودمّرتها.