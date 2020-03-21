ألبانيا تنشر الجيش لفرض حظر تجول صارم لمنع تفشي "كورونا"

يستمر 40 ساعة ابتداءً من الواحدة مساءً

نشرت الحكومة الألبانية الجيش لفرض حظر تجول صارم مدته 40 ساعة اعتبارًا من بعد ظهر اليوم (السبت)، بعد أن خالف الناس على نطاق واسع إجراءات أخرى سابقة استهدفت الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تعبير نادر عن الوحدة وجه رئيس الوزراء إيدي راما وزعيم المعارضة لولزيم باشا نداءً إلى الشعب بالالتزام بحظر التجول الذي سيستمر 40 ساعة ابتداءً من الساعة الواحدة مساءً بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم، وفقاً لـ"رويترز".

وحذر "راما" في بث مباشر على موقع للتواصل الاجتماعي من أن الشرطة والقوات المسلحة ستستخدمان القوة ضد كل من ينتهك القانون بما في ذلك كبار السن وستستخدم مدافع المياه والغاز المسيل للدموع إذا تطلب الأمر.

والاستثناء الوحيد من حظر التجول هو في حالات الطوارئ.

وعاد نحو 120 ألف ألباني من إيطاليا، أكثر دول العالم تضررًا من الفيروس، قبيل قرار اتخذته بلادهم بوقف الرحلات الجوية والبحرية مع جارتها عبر البحر الأدرياتيكي قبل 12 يومًا.

وحتى الآن أثبتت الفحوص إصابة 76 شخصًا بالمرض وتوفي مريضان، لكن المسؤولين يتوقون إلى تجنب قفزة مفاجئة في عدد حالات الإصابة تقوض خدمات الصحة العامة المحدودة في البلاد.