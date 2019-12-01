بعد اكتتاب تاريخي للأفراد.. سباق المؤسسات يتصل للفوز بطرح "أرامكو" المغري

سعر مميز وعائد منتظر و5 شرائح للمستثمرين.. التخصيص 5 ديسمبر والفائض يعقبه

تستكمل، اليوم، شريحة المؤسسات الاكتتاب في أسهم أكبر طرح تشهده الأسواق العالمية في شركة النفط العربية "أرامكو"، في وقت توضح فيه البيانات الأخيرة نجاحاً كبيراً لدخول المؤسسات الاستثمارية للاستفادة من فرصة الطرح العام المغرية من حيث سعر البيع والعائد المنتظر.

وكان الخميس الماضي قد شهد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد الذين حققوا نتائج قياسية من حيث العدد وحجم الشراء، إذ بلغ مجموع عدد المكتتبين الأفراد 4.6 مليون مكتتب، ضخوا 47.1 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خلال 12 يوماً من الطرح العام، هي المدة المخصصة لهم، في وقت كان ينتظر أن يتم تحصيل 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من هذه الشريحة فقط.

واعتبر القائمون على الاكتتاب من شركات مالية واستثمارية في وصفهم على حراك الإقبال للأفراد، بأنهم سجلوا إقبالاً غير مسبوق، إذ شهد متوسط المساهمة في الاكتتاب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قرابة 650 ألف مساهم جديد في اليوم، مؤكدين في الوقت ذاته على أن ذلك يعود لموثوقية الشركة وقوتها المالية ومستقبلها الذي يتزايد الوعي به وإدراك واقعه في أيام الاكتتاب.

ووجهت "أرامكو"، أمس الأول الجمعة، شكرها في أول تعليق لها بعد انتهاء الاكتتاب للأفراد؛ حيث قالت على موقعها بشبكة الرسائل القصيرة "تويتر": "نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح (أرامكو) الأولي للأفراد. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.. نحن (أرامكو)".

ووفق "الشرق الأوسط" اللندنية بعد النجاح الكبير الذي سجلته شريحة الأفراد وحققت فيه تغطية بقرابة 1.5 مرة (147 في المائة)، تكون المؤسسات من جهتها أمام فرصة تاريخية ربما لن تتكرر قريباً، للاستثمار في فرصة ذات سعر شراء منطقي وعائد سنوي مغرٍ، مما يزيد من توقعات دخول شرائح جديدة من المؤسسات الاستثمارية لاقتطاع جزءٍ من حصتها في عملاق النفط والغاز (الطاقة المتكاملة) خلال هذا الأسبوع.

ووفقاً للبيانات الرسمية المعلنة أول من أمس، أفصحت أن شريحة المستثمرين المؤسسات سجلت من ناحيتها بيانات قياسية، خلال الأيام الـ12 يوماً الأولى من أصل 17 مخصصة لهذه الشريحة، حيث بلغت قيمة الطلبات المقدمة 118.8 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في وقت تستمر هذه الشريحة في الاكتتاب حتى الساعة السابعة من مساء الرابع من الشهر المقبل.

وبلغت تغطية الاكتتاب لشريحتَي الأفراد والمؤسسات معا 173 في المائة (1.7 مرة)، حيث سجل مجموع متحصلات ما تم الاكتتاب به من الأفراد والمؤسسات 165.9 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، فيما المستهدف تحصيله هو 25.6 مليار دولار.

وكان مدير الاكتتاب شركة سامبا المالية لإدارة الأصول والاستثمار "سامبا كابيتال" قد أعلنت في وقت سابق، 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين المتقدمين بالطلب على الاكتتاب: الشريحة الأولى هي الشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم، فيما تتضمن الشريحة الثانية الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص، بينما الشريحة الثالثة هي المؤسسات الحكومية السعودية، في حين ضمت الشريحة الرابعة فئة المستثمرين غير السعوديين: المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية المبادلة، وأخيرا الشريحة الخامسة وهي شريحة «المستثمرون الآخرون».

يُذكر أن التخصيص للأفراد والمؤسسات سيتم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر المقبل، فيما سيكون رد الفائض في موعد أقصاه الثاني عشر من الشهر ذاته.