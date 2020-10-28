السديس يقف على حركة الحشود بالمسعى ويطلع على تفويج المعتمرين بالحرم

نوّه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قِبل العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حركة الحشود بالمسعى، واطلع على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج والمبادرات المعدة من قِبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونوّه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قِبل جميع العاملين، وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها متطلبات المعتمرين والمصلين.