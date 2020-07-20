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المواطن المجني عليه تقدم بشكوى للشرطة من أجل القبض على الجاني

البحث عن لص الأغنام بـ"عارضة جازان" بعد أن وثقته الكاميرا

تبحث الجهات الأمنية بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان عن لص قام بسرقة أغنام من حظيرة أحد المواطنين.

وكانت كاميرات المراقبة التي وضعها المواطن في الحظيرة قد رصدت اللص أثناء تنفيذ مهمته. وعلمت "سبق" بأن المواطن تقدم بشكوى للشرطة وأن البحث لا يزال جاريًا عنه.