"الصحة": تسجيل 426 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 441 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 348936 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 441 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 335594 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5471 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7871 والحالات الحرجة 736 .