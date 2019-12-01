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استفاد منها 6 آلاف مصلٍّ خلال الربع الأول من العام الجاري

توفير مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات بالرياض

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وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.



واستفاد من هذه المصليات قرابة 6 آلاف مصلٍّ في 25 موقعًا في منطقة الرياض، خلال الربع الأول من العام 1441هـ.



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن الفرع، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في الرياض، ضمن برامج التوعية والتوجيه؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.