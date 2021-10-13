بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تنظّم يوماً توعوياً لمنسوباتها حول سرطان الثدي

بالتعاون مع وزارة الصحة وفق البروتوكولات والإجراءات الوقائية

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالتعاون مع فريق إدارة التثقيف الصحي بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بوزارة الصحة، يوماً توعوياً لمنسوبات الوزارة بمقرها بالرياض، تزامناً مع شهر أكتوبر التوعوي لسرطان الثدي، وذلك وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية المتبعة.

وتهدف هذه الفعالية للتثقيف والتوعية من خطر سرطان الثدي والقدرة على اجتنابه والتعامل معه عبر اتباع التعليمات الصحية، كما شهدت الفعالية إلقاء ندوة طبية لمنسوبي الوزارة عن سرطان الثدي قدمها عدد من المختصين بالتوعية والتثقيف الصحي وبيان أهمية المتابعة الدورية والأخذ بالتعليمات الصحية وتقديم النصائح المباشرة والاستشارات الطبية وتوزيع البروشورات التوعوية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الفريق الصحي للحملة من وزارة الصحة مسؤولة التثقيف الصحي نوال زيدان أن الفريق المفعل لهذه الحملة مكون من أخصائيات تثقيف صحي لتقديم التوعية وكذلك ممرضات يقدمون توعية شاملة عن سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وطرق الكشف عنه وأماكن الفحص المبكر.

وثمّنت "زيدان" التعاون من مقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة هذه الفعالية والإعداد والتنظيم لها، مزجيةً الشكر لمقام الوزارة على اختيار الموقع الجيد لإقامة الحملة والتعاون المثمر الذي يأتي في إطار التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لنشر الوعي الصحي.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تكرس جهدها في مواكبة الفعاليات والأيام العالمية بنشر الوعي المجتمعي لمنسوبي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية بما يحقق الأمن الصحي والمجتمعي لديهم تحقيقاً لأهدافها العامة.