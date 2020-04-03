"الأمن السيبراني" يواصل استقبال التسجيل بمسابقة "الْتقط العلم"

لطلاب وطالبات جامعات المملكة.. وقيمة الجوائز 100 ألف ريال

يواصل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز استقبال طلبات المشاركين في مسابقة "الْتقط العلم" لطلاب وطالبات الجامعات السعودية في تخصصات الأمن السيبراني والبرمجة، ويغلق التسجيل في 9 أبريل.

وستبدأ المسابقة -التي تُقام عن بُعد- في 11 أبريل من خلال التسجيل بمنصة "سايبر هب CyberHub" التي تُعد أول منصة سعودية مخصصة لدعم وتطوير الأندية الطلابية المهتمة بالأمن السيبراني في جامعات المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم.

وفتح الاتحادُ بابَ التسجيل في مسابقة "الْتقط العلم"؛ بدءًا من أمس الخميس، وحتى منتصف ليل الخميس المقبل، على أن تُجرى فعاليات وتحديات المسابقة خلال يومي السبت والأحد "11 و12 أبريل الجاري" ولمدة 24 ساعة متواصلة.

ومن المقرر أن تُجرى تحديات المسابقة في أجواء افتراضية من داخل المنازل، وستكون على شقين اثنين؛ تنافس فردي أو عبر منافسات جماعية من خلال تشكيل فِرَق تتراوح أعدادها ما بين ثلاثة إلى خمسة مشاركين لضمان تطبيق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السيبراني.

ويتنافس الطلبة من خلال هذه المسابقة على شكل فِرَق يضم كل واحد منها 3- 5 متسابقين، لمواجهة تحديات "التشفير، واختراق الويب، والهندسة العكسية، والتحقيق الجنائي الرقمي، والبرمجة"، فيما تبلغ قيمة الجوائز 100 ألف ريال.

وتأتي هذه المسابقة امتدادًا لدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز المستمر في دعم المجتمعات التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مختلف تخصصات التقنيات المتقدمة.