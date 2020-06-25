تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر

أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.

وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.

أمانة الرياض الرياض

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25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 08:35 AM

الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.

وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.

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