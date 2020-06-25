تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.
وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.أمانة الرياض الرياض
الأمانة نفّذت أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر
أزالت أمانة منطقة الرياض ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة؛ وذلك تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تحسينًا للمشهد الحضاري في العاصمة.. #أمانة_منطقة_الرياض تُزيل ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة، وتنفّذ أعمال غسل للأرصفة بمساحة 5.6 مليون متر طولي خلال 5 أشهر.
وأضافت: نثمن للسكان دورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات عبر #الأمانة_٩٤٠.