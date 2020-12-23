نادي سباقات الخيل يُطلق مبادرة اليوم الطبي للفحوص المجانية

استفاد منها أكثر من 400 من موظفي النادي

أطلقت إدارة نادي سباقات الخيل مبادرة "اليوم الطبي"، لإجراء الفحوص المجانية، استفاد منها أكثر من 400 موظف من منسوبي النادي، بمبنى المنصة الرئيسية، ولمدة ثماني ساعات، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد الفيصل.

ونظمت إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل، هذه الحملة الطبية، بالتنسيق مع الشريك الطبي للنادي، شركة "بوبا"، ومستشفى المواساة.

وتضمّنت عمليات الفحص: جلسات استشارة مع نخبة من المتخصصين والاستشاريين في مجالات طبية عدة، وإجراء عدد من الفحوصات تحت إشراف الأطباء والممرضين المؤهلين، مثل "فحص النظر والباطنية والتغذية والعظام، وقياس السكر في الدم وضغط الدم والأسنان"، بالإضافة إلى الفحوص البدنية التي نفّذت بناء على عوامل كـ"الطول والوزن وحساب كتلة الجسم"، وتوعية المشاركين وتثقيفهم بشأن أسباب العديد من الأمراض الشائعة في المجتمع.

وتطبق إدارة الموارد البشرية بنادي سباقات الخيل، متمثلة في قسم الرعاية الصحية؛ برنامجًا تدريبيًّا طموحًا، لرفع الوعي الصحي بين موظفي النادي من خلال هذه الحملة الطبية.

ويتناول البرنامج مجموعة كبيرة من الوعي بالمشاكل الطبية، بالإضافة إلى تقديم نصائح مستمرّة للموظفين في كل مجالات وأنشطة العمل، وفيما يتعلّق بعدد من المخاطر والظروف الصحية، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع كل منسوبي النادي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر: إن المبادرة، بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة الأمير بندر بن خالد الفيصل، لتسهيل جميع الإجراءات الطبية وتوفير كل الإمكانيات لجميع منسوبي النادي وتذليل الصعوبات.

وأَضاف: "سعداء بتنظيم هذه المبادرة الهامة التي تستهدف التخفيف من الأعباء والنفقات التي يتحمّلها منسوبو النادي، فوفّرنا عيادات طبية متنوعة داخل النادي، تمثّلت في مبادرة اليوم الطبي، لتسهيل الحصول على استشارات طبية قد لا تستدعي الذهاب للطبيب أو المستشفى، وتساهم كذلك في الحدّ من التحرك والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا".

وتابع: "لن تكون هذه المبادرة أو الحملة الطبية الأولى، بل نعمل جاهدين الفترة المقبلة في توفير العديد من المبادرات التي تخدم منسوبي النادي والمجتمع الفروسي بشكل عام، وتوفير كل الإمكانيات والاحتياجات لخدمة منسوبي النادي للحصول على عمل متميز وأجواء مثالية داخل النادي تساعد في خدمة رياضة الفروسية بشكل عام".