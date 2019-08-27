متحدث "التحالف": ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني

تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي؛ إن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف وحدات للجيش اليمني، وتمّ دعم هذه الوحدات من قِبل قوات التحالف، وأكّد "المالكي"؛ لـ #الإخبارية"، أن الميليشيات الانقلابية تكبّدت الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.