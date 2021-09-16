"الأمن السيبراني": فتح التقديم في برنامج "التدريب للتأهيل للتوظيف"

يهدف لتدريب 500 من الخريجين والخريجات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، فتح التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني.

وأفادت بأن استقبال طلبات التقديم سيبدأ اليوم الخميس 9/ 2/ 1443هـ الموافق 16/ 9/ 2021م، ويستمر حتى يوم الأربعاء 22/ 2/ 1443هـ الموافق 29/ 9/ 2021م.

ويهدف البرنامج، الذي تقدمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ضمن اتفاقية تعاون بينهما، إلى تدريب 500 من الخريجين والخريجات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يمتد لستة أشهر.

ويشتمل البرنامج على دورات تدريبية متخصصة، وتمارين سيبرانية، وتدريب على رأس العمل، واختبارات للشهادات الاحترافية في الأمن السيبراني.

وتشرف الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة على تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحديث التخرج من الكليات والجامعات المحلية أو الخارجية في تخصصات الأمن السيبراني، أو علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، أو التخصصات ذات العلاقة. كما يشترط للقبول في هذا البرنامج: أن يكون المتقدم من الباحثين عن وظيفة، وأن يكون مسجلًا في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، بالإضافة إلى اجتيازه لاختبارات التقييم والمفاضلة.

وتعمل الهيئة على التنسيق مع جميع الجهات الوطنية للاستفادة من هذا البرنامج في سد الاحتياج الوظيفي لديها في هذا المجال؛ من خلال استقطاب خريجي البرنامج وتوفير فرص وظيفية لهم.

ويمكن التقديم على البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية على الرابط التالي: https://ncac.edu.sa/programs/published