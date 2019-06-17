أسعار النفط تواصل ارتفاعها و"برنت" يصل إلى 62.23 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ بأن واشنطن ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الملاحة الآمنة في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوتر بعد الهجمات على الناقلات الأسبوع الماضي.

ووفق "رويترز" صعدت عقود برنت الآجلة 22 سنتاً أو بـ 0.4 %، إلى 62.23 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتاً، أو بـ 0.3%، عند 52.64 دولار للبرميل.

هذا وقفزت الأسعار بـ 4.5 % يوم الخميس بعد الهجمات على ناقلتيْن نفطيتيْن قرب إيران ومضيق هرمز.