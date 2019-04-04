اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات .. كرة القدم المحلية خالية من المواد المحظورة

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بياناً ردّت فيه ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة حول البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات للموسم الرياضي.

قال فيه: "إشارة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة حول البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات للموسم الرياضي 2019/2018م، خصوصًا رياضة كرة القدم،فإن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات توضح للرأي العام الرياضي ما يلي:

- تقوم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بتنفيذ برنامج وطني شامل للكشف عن المنشطات لكافة الألعاب الرياضية المختلفة، وخلال هذا الموسم انطلق البرنامج بتاريخ 22/ 9/ 1439هـ الموافق 6/ 6/ 2018م؛ حيث تم جمع 980 عينة لعدد 16 رياضة مختلفة حتي تاريخ هذا البيان.

وقد جاءت جميع نتائجها بخلوها من المواد المحظورة رياضيًّا ولله الحمد، ماعدا حالة واحدة في رياضة كرة الطائرة تم الإعلان عنها في تاريخ 11/ 2/ 2019م، وسيتم الإعلان عن أي حالة إيجابية حال ورودها حسب المادة 14 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

- فيما يخص كرة القدم بالتحديد، فإنه يوجد برنامج خاص بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنفيذ الفحص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ويعتبر البرنامج المعدّ للموسم الرياضي الحالي أعلى موسم من ناحية عدد الفحوصات المدرجة مقارنة بالمواسم الماضية، سواء خلال منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة السوبر، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ فقد تم إجراء الفحص حتى تاريخه على النحو التالي:

- دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

تم جمع عدد 320 عينة حتى الآن بواقع 192 عينة داخل المنافسة "6 مباريات لكل فريق"، و128 عينة خارج المنافسة.

8 لاعبين من كل فريق ضمن الفحص المستهدف من خلال زيارتهم في مقرات التدريب.

- دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى:

تم جمع عدد 280 عينة حتى الآن بواقع 200 عينة داخل المنافسة "5 مباريات لكل فريق" و80 عينة خارج المنافسة و 4 لاعبين من كل فريق من خلال زيارتهم في مقرات التدريب.

- كأس خادم الحرمين الشريفين:

تم جمع عدد 48 عينة داخل المنافسة "من خلال فحص دور 16 ودور 8.

- كأس السوبر السعودي:

تم جمع عدد 4 عينات داخل المنافسة.

وكشف البيان أن جميع العينات التي يتم جمعها لكافة الرياضات يتم إدراجها مباشرة في نظام إلكتروني موحد خاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA ويسمى نظام ADAMS مرتبط بالاتحادات الدولية والمختبرات الدولية لمتابعة إجراءات التعامل مع النتائج.

وأوضح البيان أن اللجنة مستمرة في تنفيذ البرنامج السعودي للكشف عن المنشطات حتى نهاية الموسم، وستقوم بإصدار بيانات تفصيلية لكل رياضة تحتوي على أسماء الرياضيين الذين جرى فحصهم مع نتائج الفحوصات وتواريخ الفحص؛ أسوة بما يتم تنفيذه بعد نهاية كل موسم رياضي؛ استنادًا للمادة 14/ 4 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وختم البيان بتأكيد اللجنة بأن الهدف الرئيس لها يتمثّل في الحفاظ على صحة الرياضيين في المملكة العربية السعودية.