أكبر حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 385 جزائريًا جديدًا

أودى بحياة 8 أشخاص

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

أوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع في عموم البلاد إلى 14657.

وأضافت أنها سجلت ثماني وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

فيروس كورونا الجديد

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:10 PM

أودى بحياة 8 أشخاص

أكبر حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 385 جزائريًا جديدًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الخميس)، 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة إصابات تسجل في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس.

أوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع في عموم البلاد إلى 14657.

وأضافت أنها سجلت ثماني وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 928 حالة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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فيروس كورونا الجديد

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