بأكثر من 10 آلاف جديدة.. روسيا تتجاوز الـ 155 ألف إصابة بكورونا

92 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بالبلاد رفعت الإجمالي إلى 1770 ضحية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصاباً.

وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1770 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50 % من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.