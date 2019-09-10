#حساب_المواطن عن الدفعة 22: 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد

تعويضات الدفعة السابقة 10.3 مليون و83 % من المؤهلين شملهم الدعم

كشف برنامج "حساب المواطن" عن تفاصيل الدفعة الـ 22 التي بدأ إيداعها اليوم، حيث تم صرف 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر سبتمبر.

وأشار البرنامج إلى أن تعويضات الدفعة السابقة بلغت 10.3 مليون ريال، وأن 83 % من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.