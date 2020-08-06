حصيلة جديدة لانفجار بيروت.. أكثر من 137 قتيلًا و5 آلاف جريح

قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن أكثر من 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة لانفجار بيروت.
وأضافت الوزارة: حصيلة الضحايا ليست نهائية، ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء تفجير بيروت.
ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية؛ لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة.انفجار بيروت لبنان بيروت
الصحة اللبنانية: ليست نهائية ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء التفجير
قالت وزارة الصحة اللبنانية: إن أكثر من 137 قتيلًا وخمسة آلاف جريح في حصيلة جديدة لانفجار بيروت.
وأضافت الوزارة: حصيلة الضحايا ليست نهائية، ولا يزال هناك عشرات المفقودين جراء تفجير بيروت.
ولفت وزير الصحة حمد حسن، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية؛ لتأمين المساعدات الطبية للبنان، ويجري التنسيق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات، وما هو مطلوب اليوم إقامة المستشفيات الميدانية في مناطق العاصمة.