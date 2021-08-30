"الصحة": تسجيل 221 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544225 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 386 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532512 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8539 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3174 والحالات الحرجة 927 حالة.