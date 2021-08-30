"الصحة": تسجيل 221 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544225 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 386 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532512 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8539 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3174 والحالات الحرجة 927 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 544225 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 386 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 532512 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8539 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3174 والحالات الحرجة 927 حالة.