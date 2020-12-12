استخراج بطارية حارقة من مريء طفلة بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة

خرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، حالة لطفلة تبلغ من العمر سنتين برفقة أسرتها وكانت تعاني عدم القدرة على البلع وتناول الطعام بشكل طبيعي.

وأوضحت صحة بيشة، أنه تم إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة للطفلة من قبل الفريق الطبي، وأظهرت نتائج الفحوصات وجود جسم غريب في المريء، وعلى الفور تم نقل الطفلة إلى غرفة العمليات وتم إجراء منظار تحت التخدير العام وتم استخراج الجسم الغريب من المريء ملاصق للأنسجة "بطارية صلبة حارقة.

وتمت متابعة الحالة في العناية المركزة حتى استقرت حالتها، وتمكنت الطفلة من الأكل والشرب بشكل طبيعي وخرجت من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

وأجرى العملية فريق طبي مكون من الدكتور حسين استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة، والدكتورة نجوى استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتور وائل أخصائي أنف وأذن وحنجرة، والدكتور مهدي استشاري تخدير.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال ببيشة يضم مجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة وكفاءات متميزة، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية الحديثة، وتحرص صحة بيشة على استقطاب الكوادر الطبية المتخصصة، وذلك لتقديم خدمات صحية يتحقق من خلالها رضا المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها جميع المرافق الصحية التابعة لصحة بيشة.