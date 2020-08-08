تعرف على الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى "الزكاة والدخل"

من بينها عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بعض الحالات التي تتطلب تقديم بلاغ لديها، مشيرة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إلى أنه في حال حدوث إحدى الحالات الآتية، على سبيل المثال لا الحصر، فإنه يمكن تقديم بلاغ.

ومن الحالات التي تحدثت عنها الهيئة، عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن المسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألفًا/التعليم الأهلي/الرعاية الصحية الخاصة، واحتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15 ٪.

وأشارت إلى أن من بين الحالات، تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة، وعدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات المقدمة بشكل دقيق في الفاتورة الضريبية، وعدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

كما تضمنت الحالات، عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة على منتج الصفري غير خاضع للضريبة، وكتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.