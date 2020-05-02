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عن شهرَي رجب وشعبان وستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من الغد

"تعليم محايل عسير" تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

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اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهرَي رجب وشعبان.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم؛ بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستُودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد الأحد.