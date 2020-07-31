563 مصابًا و10 حالات وفاة.. ضحايا "كورونا" في الجزائر اليوم

شهدت تراجعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة إضافية.

وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الإجمالية 30394 إصابة، و1210 حالات وفاة. وفي المقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20537 حالة. كما يوجَد 65 مصابًا في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:43 PM

شهدت تراجعًا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

563 مصابًا و10 حالات وفاة.. ضحايا "كورونا" في الجزائر اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الجزائر

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سجّلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة إضافية.

وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الإجمالية 30394 إصابة، و1210 حالات وفاة. وفي المقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 20537 حالة. كما يوجَد 65 مصابًا في العناية المركزة.

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فيروس كورونا الجديد

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